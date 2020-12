Quello di Isco è uno di quei nomi intramontabili quando si parla di Juventus e calciomercato. Il profilo sarebbe più che gradito alla dirigenza bianconera e lo spagnolo sembrerebbe essere arrivato al termine della sua avventura con la maglia del Real Madrid. Gli astri sembrano allinearsi e il trasferimento potrebbe essere realmente vicino ma il media spagnolo La Razon racconta che Isco non gradirebbe un trasferimento alla Juventus perché crede che la Serie A sia un campionato non adatto alle sue caratteristiche e in caso di addio preferirebbe un trasferimento in Premier League.