La Juve continua a lavorare con il Barcellona per lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur. Se l’ok del bosniaco è arrivato da tempo, il centrocampista brasiliano continua a dire no all’ipotesi di trasferirsi a Torino. In Spagna il Mundo Deportivo spiega cosa c’è dietro il rifiuto di Arthur.



I MOTIVI - Un passo indietro. Questa la motivazione principale. Per Arthur passare dal Barcellona alla Juve sarebbe come una sorta di retrocessione nel proprio percorso professionale. Non solo: il centrocampista considera il club blaugrana l’ideale per le proprie caratteristiche di gioco. Poi ragioni puramente affettive: Arthur è particolarmente legato alla città, alla tifoseria e soprattutto ai compagni di squadra. La Liga dunque un campionato più adatto per esprimersi, con Messi a illuminare la scena e i tifosi che lo paragonano a Xavi e Iniesta. Ecco perché Arthur continua a dire no alla Juve, con Pjanic e il Barcellona che restano in attesa.