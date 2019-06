L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter precede di poche settimane l’addio di Mauro Icardi. Il destino del centravanti argentino sembra segnato, il nuovo allenatore nerazzurro non lo contempla nel proprio progetto tattico e la società è alla ricerca della migliore soluzione per cederlo. Ma su di lui non si sta muovendo soltanto la Juventus: anzi, secondo Don Balón, i club che stanno spingendo con maggiore decisione in questo momento sono Atlético Madrid e Bayern Monaco. Da una parte c’è chi vuole sostituire Griezmann, dall’altra chi cerca un erede di Lewandowski.