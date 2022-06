I tifosi juventini fremono per assistere al ritorno di Paul Pogba all'ombra della Mole che, inevitabilmente farà fare un salto di qualità all'intero organico gestito da Massimiliano Allegri. Ma il francese non sarà l'unico vero colpo di questa sessione estiva, perchè i nomi accostati a Madama sono numerosi e tutti altisonanti. Negli ultimi giorni è stato addiritttura accostato il nome del brasiliano Neymar, ancora indeciso se proseguire i suoi rapporti con il Psg o se iniziare a guardarsi attorno per cambiare aria. A dare manforte alle speranze dei tifosi è stato anche il quotidiano spagnolo As, secondo cui starebbe nascendo una lotta tra Juve e Chelsea per aggiudicarsi il cartellino dell'ex Barca, con i londinesi che al momento sembrano essere in posizione privilegiata.