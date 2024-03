Juventus su Khephren Thuram: le novità

La Juventus ha gli occhi puntati su Khephren Thuram come obiettivo principale per rafforzare il proprio centrocampo la prossima stagione. Questa la notizia riportata dalla Spagna e in particolare da Fichajes.net. Il talentuoso centrocampista francese è da diversi mesi nel radar di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club bianconero.Il Nizza, l'attuale club di Thuram, ha fissato per il giocatore una cifra di circa 50 milioni di euro. La Juventus, che punta a rinforzare la propria rosa per il futuro, vede in Thuram un giocatore con il talento e la versatilità necessarie per avere un impatto positivo a centrocampo.