L'ombra di Ronaldo nella lista nera di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Don Balon, noto portale di calciomercato in Spagna, il dieci bianconero avrebbe palesato la volontà di andare via dalla Juventus poiché desideroso di nuovi riflettori dopo che gli abbaglianti di CR7 l'hanno lasciato al buio. Per gli spagnoli, Real Madrid e Manchester United sono pronti al colpo: e così si leggerebbe l'alta richiesta - da 20 milioni - di Dybala a Paratici per il rinnovo di contratto. Farebbe tutto parte di una strategia architettata dall'argentino e dal suo agente, Jorge Antùn. Peccato che lo stesso Antùn sia uscito allo scoperto negli scorsi giorni: 'La priorità di Dybala è quella di rimanere alla Juventus, lavoriamo per il rinnovo', le sue parole.