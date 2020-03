Secondo quanto riporta Don Balon, Paulo Dybala vuole giocare nel Real Madrid a partire dalla prossima stagione. L'attaccante argentino, infatti, è stanco dell'ombra di Cristiano Ronaldo, positivo in termini di gol e personalità ma personaggio decisamente troppo ingombrante per La Joya e parte dello spogliatoio bianconero. Per questo La Joya vorrebbe - secondo il portale spagnolo - cambiare aria. L'offensiva delle Merengues però dipende dal futuro di Gareth Bale. Se non parte il gallese non c'è spazio per l'argentino della Juventus. Il club bianconero, dal canto suo, offrirà tra poco un rinnovo a Dybala.