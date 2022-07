Non sembra trovare la luce Paulo Dybala, finito in un tunnel che sembra non avere più una via di uscita. In realtà le pretendenti non mancherebbero, ma fino a questo momento nessuna ha mai affondato il pedale sull’acceleratore. Dalla Spagna però manifestano dei dubbi da parte dell’argentino, perché stando a quanto riportato dal quotidiano iberico As, la Joya avrebbe dei dubbi sia sul Napoli che sulla Roma e proprio per questo starebbe attendendo delle offerte dall’estero.