In Spagna non hanno dubbi da settimane: Paulo Dybala non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l'argentino non vuole prolungare coi bianconeri: Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain e Tottenham sono le squadre maggiormente interessate a oggi. Il prezzo fissato dalla dirigenza bianconera per l'addio del numero 10 è di circa 80 milioni di euro per l'ex Palermo.