Tra le potenziali priorità della Juventus sul mercato c’è la volontà di rinnovare la fascia sinistra. Alex Sandro non convince più, per questo da tempo si spendono nomi per la sua possibile eredità. Stando a quanto riporta Fichajes.net, il club bianconero sarebbe interessato ad Alex Telles del Manchester United, che dal canto suo potrebbe chiedere Paulo Dybala nella trattativa, ed inserire il terzino brasiliano come possibile contropartita tecnica.