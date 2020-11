Periodo di appannamento per Paulo Dybala. Nonostante abbia avuto tempo di macinare minuti dopo i guai fisici, la Joya non ha brillato, ha tenuto nascosti i suoi marchi di fabbrica e rischia così di scalare nelle gerarchie dell’attacco, dove Morata padroneggia insieme a Ronaldo. Sicuramente una condizione fisica ottimale, forse lo stallo sul rinnovo del contratto, le attenuanti non giocano a favore dell’argentino, posto sotto la lente di ingrandimento del mercato ad intervalli regolari. Come riportano dalla Spagna, in particolare Todofichajes.com, il Real Madrid sarebbero ancora interessata a Dybala: i Blancos potrebbero offrire in cambio Isco, giocatore da tempo stimato da Andrea Pirlo.