Secondo quanto riportato da Marca, Paulo Dybala è stato messo sul mercato dalla Juventus. Dalla Premier League sono arrivate poche offerte serie dal Chelsea e dal Tottenham, in nessun caso i bianconeri porterebbero a casa meno di 40-50 milioni di euro. "La Juve ha bisogno infatti di fare cassa - scrive Marca - per riprendersi dai forti investimenti, e considera allora la Joya come giocatore scambiabile. Ciò non vuol dire che non sarà sostituito. Per la Vecchia Signora c'è fisso il pensiero Griezmann, inoltre resta nel mirino Mauro Icardi". Sì, si proverà a fare uno scambio.