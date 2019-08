L'edizione on-line di Mundo Deportivo fa il punto sul mercato in entrata e in uscita del PSG. Neymar resta in uscita con il brasiliano che sogna un ritorno al Barcellona. La cessione di O'Ney però non è possibile per meno di 200 milioni di euro. Al suo posto Leonardo prenderebbe volentieri l'attaccante della Juventus Paulo Dybala per il quale pare sia già stata messa sul piatto una proposta da 60 milioni di euro, ancora non abbastanza per la Juventus. Oltre all'argentino Leonardo vorrebbe anche Gigio Donnarumma che da sempre è un suo pallino.