Paulo Dybala torna nel mirino del Barcellona. Come scrive Don Balon, i blaugrana, che rischiano di perdere Messi a parametro zero, stanno pensando all’argentino della Juve, che non ha ancora rinnovato il suo contratto: senza prolungamento, può andare via a una cifra bassa rispetto alle richieste di qualche stagione fa. E il Barça ne vuole approfittare.