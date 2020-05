Sul quotidiano catalano Sport, avanzano i dubbi su Miralem Pjanic, sempre più vicino a vestire il blaugrana. "Sappiamo per certo che il Barça è interessato a lui - scrive il giornale -, la domanda è: perché? Non ci sono dubbi sul fatto che possa adattarsi allo stile di questa squadra, è un gran centrocampista. Ma davvero il club ha bisogno di un calciatore di 30 anni? L'obiettivo non era rinnovare la rosa e portare giocatori giovani con fame di titoli? Che senso avrebbe mettere pressione a Rakitic, 32 anni, per poi andare a prendere Pjanic, che ne ha 30? Che logica avrebbe?".