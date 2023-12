centrocampista in uscita dal Manchester United, che può rivelarsi un'occasione di mercato e che piace alla Juve, soprattutto per colmare le assenze prolungate di Pogba e Fagioli. Ma anche il Barça si trova a fare i conti con un lungo infortunio, quello di Gavi, che ha spinto il Barcellona a lavorare sul mercato. Secondo quanto riportano in Spagna, ecco che il mirino si è spostato proprio su van de Beek. La Juve punterebbe al prestito con diritto di riscatto, visti anche i contatti già aperti per Sancho. Così il duello può iniziare.