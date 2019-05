Juan Mata è uno dei giocatori più interessanti a disposizione sul mercato dei parametro zero in questo mercato estivo. Con il contratto in scadenza il 30 giugno del 2019 con il Manchester United, il trequartista spagnolo è stato accostato anche alla Juventus per il futuro. Attenzione, però, alle voci arrivate da El Mundo Deportivo in Spagna: Mata sarebbe a un passo dal Barcellona. Se non dovesse arrivare il rinnovo con i Red Devils in tempi brevi, insomma, i blaugrana sono pronti a chiudere l'affare a zero in vista della prossima stagione.