Dopo aver cercato a lungo un attaccante nel mercato invernale, durante la sessione estiva la Juventus è pronta a valutare nuove piste per rinforzare il reparto offensivo. Secondo la stampa spagnola Fabio Paratici starebbe guardando proprio in Liga per trovare la punta giusta in vista della prossima stagione. E nel mirino ci sarebbero due giocatori: Alexander Isak della Real Sociedad e Youssef En-Nesyri del Siviglia.