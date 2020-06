Manca poco alla chiusura dell’accordo per il rinnovo di Dybala con la Juve. Il coronavirus sta rallentando la prassi, e anche se la firma è da considerarsi un aspetto formale di questa faccenda, suonano le sirene francese. Stando a quanto riporta Don Balon, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a lanciare l’assalto per la Joya, dopo aver perfezionato l’acquisto a titolo definitivo di Mauro Icardi dall’Inter. Il sogno è quello di comporre un attacco stellare, composto dai due argentini, Mbappé e Neymar. I desideri di mercato parigini, però, si dovranno scontrare con le idee della Juve, che considera Dybala incedibile. Solo un’offerta fuori mercato può far vacillare Paratici, ma di questi tempi sarebbe cosa rarissima.