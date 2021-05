Il futuro di Gigio Donnarumma verrà deciso a campionato finito, ovvero a Champions League acquisita o meno. E farà tutta la differenza del mondo, dato il rinnovo di contratto in scadenza è in stand-by e molto dipenderà dal progetto tecnico. La Juventus ha mosso i primi passi con il suo entourage nel caso in cui si liberasse a zero, ma come riporta As, Mino Raiola avrebbe offerto il portiere del Milan al Barcellona, scenario che porterebbe alla cessione di Ter Stegen.