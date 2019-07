Il caso Neymar continua a tenere banco in casa Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da As in Spagna, nella giornata di domani Leonardo, direttore sportivo del club francese, è atteso a Shenzen, in Cina, per un incontro decisivo per il futuro del gioiello brasiliano, che a più riprese ha chiesto la cessione in queste ultime settimane. Sullo sfondo un possibile quanto clamoroso ritorno al Barcellona, ma anche l'accostamento alla Juventus, annunciato a più riprese proprio da fonti spagnole.