Sono giorni concitati in casa Juve, dove tra campo e tribunali i bianconeri si stanno giocando praticamente quello che ne varrà dell'intera stagione in corso. Ma bisogna pensare anche all'annata che verrà e qui è importante capire chi continuerà a restare all'ombra della Mole. Una delle situazioni ancora totalmente in bilico è quella legata al futuro di Angel Di Maria, con i bianconeri che spingono da tempo per un rinnovo che, ad inizio stagione sembrava pura utopia, ma che ora può realmente concretizzarsi. Anche in Spagna sono pronti a scommettere che questo avverrà, ma a patto che avvenga anche un'altra condizione. Stando a quanto riportato dal portale iberico Revelo, infatti, il Fideo sarebbe disposto a proseguire i suoi rapporti con la Juve, ammesso che questa riesca ad ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.