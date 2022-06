"Ángel Di María si è offerto al Barça nei giorni scorsi e l'operazione ha preso forza". E' quanto scrive il Mundo Deportivo, che racconta come il club abbia accolto l'offerta del nazionale argentino, ma anche di come ora si stia defilando. Di María ha già compiuto 34 anni e, sebbene il Barça apprezzi che un calciatore delle sue qualità, sarebbe un colpo che va contro le indicazioni aziendali e dirigenziali. Il Barça infatti dopo il 32enne Aubameyang, tratta Lewandowski, ma anche Azpilicueta (32) e Marcos Alonso (31). Così il 34enne Di Maria non è una priorità.