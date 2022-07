Con l'arrivo di Raphinha e di Robert Lewandowski, Memphisnon ha più spazio per giocare in attacco. Come riporta AS, l'allenatore del Barcellona, Xavi, ha già comunicato al giocatore che dovrà andarsene.Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo sull'attaccante olandese si registrano gli interessamenti di Tottenham, Lione (sua ex squadra), Inter, Milan, Napoli e, soprattutto, Juve. I bianconeri, che lo avevano già seguito la scorsa estate, potrebbero tornare a pensare a lui vista la necessità di rinforzare l'attacco dopo l'addio di Paulo Dybala.