In Spagna ne sono sicuri, le strade dele di Memphissono destinate a separarsi presto. E secondo il Mundo Deportivo l'attaccante olandese classe 1994 può finire alla, che è tornata a pensare a lui dopo averlo seguito con attenzione anche in altre sessioni di mercato. Stando a quanto riferito dal quotidiano, il giocatore potrebbe rinnovare il proprio contratto con i blaugrana per poi trasferirsi a Torino in prestito, con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Se ne saprà certamente di più nei prossimi giorni.