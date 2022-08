Come racconta Calciomercato.com, tra la, esiste già un principio di accordo, con una proposta di un contratto biennale e un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro (o poco più) a stagione, bonus compresi. Prima di affondare il colpo, tuttavia, l'olandese dovrà svincolarsi dal Barcellona perché non c'è margine per i bianconeri, per una trattativa anche per il costo del cartellino. Secondo la stampa spagnola (Mundo Deportivo e Sport in prima pagina) l'addio è imminente, nonostante fra club e giocatore ci siano ancora delle pendenze economiche arretrate da saldare.