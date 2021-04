Nel cast per il rinforzo in attacco che la Juventus metterà in piedi la prossima estate ci sarà anche Memphis Depay, attaccante in scadenza di contratto che a fine stagione si libererà gratis dal Lione. La Juve ha stabilito un filo diretto con il club francese, alla luce del prestito di De Sciglio, ma ci sono anche altre squadre che ambiscono il classe 1994 olandese. Oltre a Roma, Barcellona e Paris Saint-Germain, in Inghilterra ci sarebbe anche il Liverpool, che starebbe cercando un’alternativa a Firmino. È quanto riporta As.