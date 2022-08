La pista che portaalla Juventus si scalda sempre più. E' quanto riporta il Mundo Deportivo, citando fonti interne al Barcellona e raccontando di una Juventus in pole position per ingaggiare il numero 9 del Barca. Come può arrivare? Ha ancora un anno di contratto, quindi l'idea dei catalani sarebbe quella di far firmare a Depay un rinnovo di contratto di uno o due anni, per poi cederlo in prestito alla Juventus con obbligo di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. L'alternativa, però, è quella più intrigante: il Barcellona ha proposto al giocatore la lista gratuita (l'olandese l'accetterà solo dopo aver trovato una squadra) e potrebbe uscire a parametro zero.