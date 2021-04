Memphis Depay è un profilo interessante per la Juventus. Fabio Paratici ha preso informazioni sul suo conto più volte nell’ambito dell’asse di mercato con il Lione, essendo l’attaccante olandese in scadenza di contratto e dunque potenziale occasione a parametro zero. Stando a quanto riporta però l’emittente spagnola TV3, Depay avrebbe una preferenza, ovvero il Barcellona. Per il Barça sarebbe disposto anche ad uno sforzo economico pur di vestire la maglia blaugrana.