In casa Juve c'è preoccupazione per le condizioni di Di Maria, costretto a fermarsi almeno per un mese e che salterà anche il big match del 27 agosto contro la Roma. Proprio per questo negli uffici della Continassa si continua a lavorare duramente sul mercato, con il nome di Depay che resta la priorità per Cherubini e Arrivabene. La trattativa con l'attaccante del Barca è in uno stato avanzato già da settimane e ora si attende solo l'annuncio ufficiale che, potrebbe arrivare in giornata. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport infatti, se il calciatore riuscirà a trovare l'intesa totale per la rescissione del contratto, allora potrà recarsi a Torino anche nella serata di oggi.