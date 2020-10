Il mercato del Barcellona è stato chiuso senza completare tutti gli spostamenti previsti. E' un fatto chiaro nella città catalana, con la dirigenza che infatti si sta già muovendo in vista di gennaio: l'obiettivo, scrive Sport, è ingaggiare due calciatori e accelerare la partenza di Ousmane Dembélé. Il francese è stato molto vicino al Manchester United, ma non c'era tempo sufficiente per il colpo, e si era pensato anche a uno scambio di prestiti con la Juventus. Prima con Douglas Costa e poi con Bernardeschi. Ora il Barça cerca una soluzione, dopo che Koeman ha dato l'ok all'addio.