Luka Modric allontana la Serie A e si avvicina al rinnovo di contratto con il Real Madrid. Dopo una stagione in chiaroscuro, che ha fatto seguito alla vittoria del Pallone d'Oro nel 2018, il centrocampista croato, accostato da tempo alla Juventus e, soprattutto, all'Inter per un futuro in Italia, potrebbe presto scrivere la parola fine sul mercato che lo riguarda da vicino. Secondo quanto riportato da Marca in Spagna, infatti, per Modric è pronto un rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2021. L'ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore.