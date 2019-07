De Ligt sarà un giocatore della Juve. C'è un accordo tra Matthijs e la squadra bianconera. E Raiola, nella giornata di ieri, ha confermato le voci sull'ormai imminente cessione dal club olandese al gruppo allenato da Maurizio Sarri. Stando a quanto raccontato da AS, quotidiano spagnolo, il Barcellona comunque continua a pensare al giocatore, magari con la speranza d'inserirsi nelle ultime crepe disponibili tra le parti. Difficile, praticamente impossibile che l'affare salti. Dalla Spagna rimbalza inoltre la speranza del calciatore: De Ligt spera che entrambe le squadre possano concludere il trasferimento prima di sabato, quando l'Ajax si trasferirà in Austria per l'inizio della preparazione.