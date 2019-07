¿Por qué los jugadores prefieren Italia? Así es el nuevo ‘paraíso’https://t.co/KZBQiwrkPz pic.twitter.com/3ranFgeW3s — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 18 luglio 2019

E' ormai nota la legge che permette ai calciatori comunitari chi si trasferiscono in Italia di pagare un massimo di 100 mila euro sui guadagni esteri. Unache permette a persone agiate, come appunto i calciatori, di pagare una cifra irrisoria per guadagni molto elevati come ad esempio i diritti di immagine. Un regime vantaggioso in cui sono entrati sia Cristianoche Matthijs"Ecco il nuovo paradiso", scrive Mundo Deportivo analizzando questo angolo di fiscalità italiana e indicandolo come uno dei motivi per cui sempre più calciatori top decidono di trasferirsi in Italia., scrive il quotidiano spagnolo nella sua versione on-line. Ora anche Matthijs de Ligt potrà usufruire di tale norma contenuta nella legge di bilancio 2017.