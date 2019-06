Matthijs de Ligt non vestirà la maglia del Barcellona nella prossima stagione. Ne dà notizia Cadena SER dalla Spagna, che sottolinea come il forte difensore e capitano dell'Ajax non è destinato a trasferirsi in blaugrana nella prossima estate di mercato. Il presidente Josip Maria Bartomeu ha proposto un'ultima offerta per De Ligt, che però è stata rifiutata dall'agente Mino Raiola. Tre squadre restano quindi in corsa per il difensore: il Paris Saint-Germain in pole, la Juventus in risalita e l'incognita Bayern Monaco alla finestra.