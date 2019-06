Matthjis De Ligt sarebbe ad un passo dalla firma con il Barcellona, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Secondo Catalunya Radio, il club catalano avrebbe già trovato l’accordo con l’Ajax, che accetterebbe i 75 milioni di euro proposti. Resta un ultimo ostacolo per concludere definitivamente la trattativa: convincere il giocatore del progetto blaugrana. Infatti De Ligt avrebbe manifestato ancora qualche perplessità, lasciando intendere di volere una squadra in cui sentirsi pienamente protagonista. La Juventus resta alla finestra. I dubbi del difensore olandese tengono in vita le speranze bianconere. E magari la mediazione di Cristiano Ronaldo potrebbe incidere in positivo per i campioni d’Italia.