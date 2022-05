In Spagna ne sono certi: c'è anche la Juve sulle tracce di Frenkie De Jong, uno dei giocatori più preziosi della rosa del Barcellona che ora ha bisogno di fare cassa con alcune cessioni. Dopo le voci che si sono rincorse in più occasioni in passato, questa volta sembra che il talentuoso centrocampista possa davvero partire. Diversi i club alla finestra, a partire da Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Manchester United, ai quali si è aggiunto anche quello bianconero, in cerca di rinforzi di spessore proprio per la mediana. A riportare l'indiscrezione sono i colleghi di Sport, ma la notizia rimbalza ormai da settimane sui quotidiani: di lui ha parlato nei giorni scorsi anche Marca, spiegando che l'intenzione dei blaugrana è quella di venderlo per i 75 milioni di euro pagati tre anni fa, così da ottenere le risorse necessarie per ingaggiare un altro top player. Connazionale e grande amico di Matthijs De Ligt, il classe 1997 sembra piacere molto anche a Massimiliano Allegri, per non parlare dei tifosi che sognano già di vederlo in azione in una mediana che in estate dovrebbe essere interessata da diversi movimenti, sia in entrata che in uscita. Il primo indiziato a partire è Arthur, corteggiato soprattutto dall'Arsenal, ma si dice che i dirigenti bianconeri siano disposti ad ascoltare eventuali offerte anche per altri giocatori, da Adrien Rabiot a Weston McKennie. La Juve, insomma, resta alla finestra per De Jong, pronta a fiutare l'affare.