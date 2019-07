Dani Alves non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio. L’esterno brasiliano sta cercando squadra. Attualmente al primo posto tra le sue preferenze c’è il Barcellona, nonostante, secondo il Mundo Deportivo, si sarebbero fatti avanti anche Inter, Juventus e Manchester City. Il giocatore avrebbe deciso di tornare in Catalogna e vorrebbe farlo insieme all’amico Neymar. Attualmente i due sono in contatto e non si escludono clamorosi colpi di scena nei prossimi giorni.