Juan Cuadrado, esterno della Juventus, piace in Cina. In scadenza 2022, il Guangzhou Evergrande, scrive fichajes.net, è pronto a offrire un triennale da 12 milioni di euro a stagione: il colombiano tentenna. E vuole capire soprattutto se ci sono margini importanti per questo tipo di offerta, anche a livello progettuale. In questa stagione, Juan ha collezionato ben 15 presenze, ma soprattutto messo a segno 9 assist. 1263 minuti in campo, e all'alba dei 32 anni non sono particolari poco degni di nota. Tutt'altro.