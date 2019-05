Juan Cuadrado vuole lasciare la Juventus, secondo quanto riferisce il portale spagnolo Don Balon. L'esterno colombiano va in scadenza nel 2020 e nelle prossime settimane la società bianconera incontrerà l'agente del calciatore Alessandro Lucci per discutere sul futuro dell'ex Chelsea e Fiorentina che in estate può partire ( LEGG QUI ).Ogni decisione, tuttavia, verrà presa anche confrontandosi con il nuovo allenatore che sarà nominato ad inizio della prossima settimana.