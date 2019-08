José Mourinho è ancora senza panchina, dopo l'esonero ricevuto dal Manchester United sul finire del 2018. Il tecnico portoghese, però, ha un piano ben chiaro in testa per il prossimo futuro. Secondo quanto riportato da As in Spagna, infatti, Mourinho avrebbe deciso di non firmare con alcun club per il momento per aspettare di capire cosa accadrà al Real Madrid, con Zinedine Zidane che ha criticato a più riprese le scelte di mercato del club e non ha iniziato al meglio la stagione con i Blancos.