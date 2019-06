Il Manchester City fa sul serio per João Cancelo, la Juventus non chiude le porte alla cessione: un anno dopo il suo arrivo all’Allianz Stadium, il terzino portoghese può già fare le valigie e salutare i compagni di squadra. Tra questi, c’è anche il connazionale Cristiano Ronaldo. E a proposito di CR7, secondo Don Balón, il cinque volte Pallone d’Oro sarebbe rimasto particolarmente deluso dalla decisione di Cancelo. Addirittura, c’è chi ipotizza che dietro l’esclusione dell’ex Valencia nel match disputato dal Portogallo contro la Svizzera ci sia una precisa volontà di Ronaldo, il quale avrebbe suggerito al c.t. Santos di spedire in panchina il difensore. Rumors e indiscrezioni: la certezza è che Cancelo è sempre più vicino al City.