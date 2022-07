Avrebbe del clamoroso la notizia che sta rimbalzando in queste ore dalla Spagna e che vede coinvolto l'ex fuoriclasse della Juve Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riportato dal quotidiano iberico As infatti, al momento non ci sarebbe nessuna squadra interessata a CR7, al contrario invece di quanto dichiarato nei giorni precedenti su un forte interesse di Bayern Monaco e Chelsea.