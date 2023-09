Nonostante la sua uscita di scena dal calcio europeo, Cristiano Ronaldo continua ancora a far parlare di se e questa volta non per l'ennesima rete o per un altro trofeo conquistato. La mtotivazione è ben differente e avrebbe dell'incredibile, perchè stando a quano riportato da As, il portoghese potrebbe apparire nella WWE Crown Jewel, che si svolgerà proprio in Arabia Saudita. La World Wrestling Entertainment sta provando a convincere l'ex stella della Juve ad accettare di partecipare a questo evento.