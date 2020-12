Stando a quanto riporta il quotidiano catalano Ara, il Barcellona ha intenzione di mettere sul mercato Philippe Coutinho. Il trequartista brasiliano, in estate, non era stato riscattato dal Bayern Monaco, facendo ritorno alla casa base blaugrana. Qui, sotto la gestione Koeman, non sta trovando lo spazio sperato, tanto che il club vorrebbe liberarsene al giusto prezzo. Per i catalani vale almeno 50 milioni di euro. In passato, l’ex Inter fu accostato anche alla Juventus.