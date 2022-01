Il passaggio di Vlahovic alla Juve apre la porta d'uscita per Alvaro Morata, il candidato numero uno di Xavi Hernández per occupare la posizione di centravanti in questo Barcellona. Una posizione in cui Xavi ha solo Luuk de Jong e il recuperato Martin Braithwaite come "specialisti", con Ferran Torres, Memphis Depay o Ferran Jutglà come alternative. Manca ancora l'ultimo ok dell'Atletico.



Così l'edizione odierna del Mundo Deportivo sulla situazione relativa a Morata.