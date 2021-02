In Spagna analizzano il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, legato alla vittoria di un trofeo. O meglio, dello scudetto. Come spiega il portale Fichajes.net, la sconfitta contro la Juventus ha rigenerato critiche e dubbi sull’ex tecnico della Juventus. Il progetto di alzare un trofeo non si è ancora compiuto e i dubbi in merito risiedono soprattutto nella mancanza di risultati nei match decisivi. Responsabilità corrisposta al tecnico. Per questo - afferma il portale spagnolo – l’addio verrebbe scongiurato solo con la vittoria dello scudetto, altrimenti sarebbe un’ipotesi tutt’altro che remota.