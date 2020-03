Cristiano Ronaldo ha ancora il cuore a Madrid e non potrebbe essere altrimenti dopo tutto quello che è successo tra lui e le Merengues. Tanti gol, tanti trofei e un amore, reciproco, che non è mai scemato. L'ultimo contatto tra i due mondi è avvenuto, a sorpresa, domenica scorsa quando CR7 si è recato al Bernabeu per assistere al Clasico tra Barça e Real e vinto dai suoi ex compagni di squadra. Proprio in questa occasione, secondo Diario Gol, si sarebbe stato un contatto tra l'attaccante portoghese e il presidente del Real Florentino Perez.



LE PAROLE DI RONALDO - ​ “Se fossi ancora al Real Madrid, saremmo i grandi candidati per vincere tutto: Liga, Coppa del Re e Champions", queste le parole che Ronaldo avrebbe detto al presidente del Real Madrid che però non ha intenzione di riaccogliere l'attaccante portoghese. Al contrario Ronaldo, scrive il portale spagnolo, tornerebbe al Real "senza troppe pretese".