Secondo quanto riportato da fichajes.com, Wandaha avuto un incontro con Andreaper parlare del futuro di Icardi. Icardi potrebbe essere il nome nuovo per l'attacco bianconero: come raccontano in Francia, il giocatore può lasciare immediatamente Parigi, dove non gioca con continuità. Di fatto, Icardi è una riserva di lusso della squadra di Pochettino. Che farebbe a meno del giocatore.