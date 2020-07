La voce arriva sempre più insistente dalla Spagna: Antoine Griezmann ha un progetto in mente, quello di trasferirsi alla Juventus. Bisogna capire se già per la stagione 2020-21 o l'anno prossimo. Ma Don Balon sembra piuttosto sicuro del fatto che il campione del Mondo desideri trovare a Torino la sua definitiva consacrazione nel pantheon calcistico mondiale al pari di Messi e Cristiano Ronaldo. E proprio dall'uno all'altro compagno di squadra passerebbe Griezmann in caso di passaggio alla Juve. Al Barcellona il francese non ha acquisito quel grado di confidenza e di status da punto di riferimento assoluto che continua a inseguire.